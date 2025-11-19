Boomer sorgen sich wenig um die Rente

Zwischen 2021 und 2023 Deutsche Firmen verlagern Zehntausende Jobs ins Ausland

19.11.2025

Arbeiter bauen in einer Fabrik in der chinesischen Region Shangdong Autoteile zusammen (Symbolbild): Deutsche Unternehmen verlagern zunehmend Jobs ins Ausland. (Quelle: IMAGO/CFOTO/imago)

In Deutschland sind zwischen 2021 und 2023 50.800 Jobs verloren gegangen. Die Stellen wurden jedoch nicht gestrichen, sondern ins Ausland verlagert. Die Unternehmen nennen dafür vor allem vier Gründe.

Deutsche Unternehmen haben binnen zwei Jahren Zehntausende Jobs ins Ausland verlagert. Zwischen 2021 und 2023 zogen 1.300 Firmen ab einer Größe von 50 Beschäftigten Unternehmensfunktionen ganz oder teilweise ab, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 2,2 Prozent aller 2023 in Deutschland ansässigen Firmen dieser Größe. Infolgedessen wurden 71.100 Stellen in Deutschland abgebaut.

Zugleich wurden in diesem Zusammenhang aber auch 20.300 Jobs neu geschaffen, "etwa infolge von Umschichtungen in andere Unternehmensfunktionen oder Neueinstellungen infolge von erzielten Kosteneinsparungen", so die Statistiker. Letztlich gingen damit netto rund 50.800 Stellen in Deutschland verloren. Besonders betroffen war die Produktion von Waren.

Jobs gehen meist ins EU-Ausland

Die meisten Unternehmen, die Jobs verlagerten, wählten Zielorte in der EU, dorthin schichteten 900 Firmen Arbeitsplätze um. In Staaten außerhalb der Europäischen Union verlagerten 700 der befragten Firmen.

Als Motive nannten knapp drei Viertel (74 Prozent) die Senkung von Lohnkosten, vor strategischen Entscheidungen (62 Prozent). Andere Kostenvorteile wurden von 59 Prozent der Unternehmen aufgeführt, es folgt der Fachkräftemangel im Inland (38 Prozent). Als Hindernisse bei der Verlagerung nannten Firmen hauptsächlich rechtliche oder administrative Hürden und steuerliche Probleme sowie Bedenken, dass die Kosten der Verlagerung den Nutzen übersteigen.