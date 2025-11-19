t-online - Nachrichten für Deutschland
Plus von 62 Prozent
Quartalszahlen: Nvidia übertrifft erneut Erwartungen

Von reuters
Aktualisiert am 20.11.2025 - 07:02 UhrLesedauer: 1 Min.
Nvidia Logo auf einer Messe (Symbolbild): Die aktuellen Zahlen des Techunternehmen waren mit Spannung erwartet worden.Vergrößern des Bildes
Nvidia Logo auf einer Messe (Symbolbild): Die aktuellen Zahlen des Techunternehmen waren mit Spannung erwartet worden. (Quelle: IMAGO/Joan Gosa/imago-images-bilder)
Nvidia meldet beeindruckendes Umsatzwachstum dank florierender KI-Chip-Verkäufe. Das wirkt sich auf den Aktienkurs aus.

Der reißende Absatz der neuesten Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat Nvidia zu einem überraschend starken Quartalsergebnis verholfen. Der Umsatz sei im dritten Quartal um 62 Prozent auf 57 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der weltgrößte Chipkonzern am Mittwoch mit. Der Reingewinn habe ähnlich stark auf 31,91 Milliarden Dollar zugelegt.

"Die Verkaufszahlen für Blackwell-Chips sind unglaublich hoch", sagte Konzernchef Jensen Huang. Prozessoren für Rechenzentren seien ausverkauft. "Der Bedarf an Rechenleistung wächst exponentiell." Für das Schlussquartal 2025 stellte Huang Erlöse von 65 Milliarden Dollar, plus/minus zwei Prozent, in Aussicht. Die Aktien von Nvidia stiegen daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um zwei Prozent.

Wichtige Technologie für KI

Chipsysteme von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von Software mit Künstlicher Intelligenz. Sie werden sowohl für das aufwendige Training von KI-Modellen zum Beispiel für den Chatbot ChatGPT eingesetzt – als auch beim Betrieb der Software. Die Nvidia-Ergebnisse sind damit zu einem Gradmesser für den Zustand der KI-Industrie geworden.

In den vergangenen Wochen wurden an den Börsen die Sorgen größer, dass die großen Erwartungen an das zukünftige Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu einer Blase bei den Aktienkursen von Tech-Unternehmen geführt haben könnten. Entsprechend ließen Anleger etwas Luft raus. So sank der Börsenwert von Nvidia binnen weniger Wochen von 5 auf rund 4,5 Billionen Dollar. Der Chipkonzern ist damit weiterhin das wertvollste Unternehmen an der Börse.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Telekom