t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Joko Winterscheidt: Sein E-Bike-Startup Sushi Bikes ist insolvent

DAX
23.162,92(-0,08%)
Gold
4.065,98 USD(-0,30%)
Bitcoin
80.036,75 EUR(+2,05%)
Öl Brent
63,66 USD(-1,79%)

Unternehmen machte Millionenverluste
E-Bike-Startup von Joko Winterscheidt stellt Insolvenzantrag

Von t-online
20.11.2025 - 07:10 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0310590035Vergrößern des Bildes
Moderator Joko Winterscheidt (Archivbild): Sein E-Bike-unternehmen ist insolvent. (Quelle: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/imago)
News folgen

Nach dem Corona-Boom folgt die Krise: Das Münchner E-Bike-Startup Sushi Bikes hat beim Amtsgericht München Insolvenz angemeldet. Die Firma prüft nun Sanierungsmöglichkeiten.

Das Münchner E-Bike-Startup Sushi Mobility GmbH hat beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag gestellt. Das von TV-Moderator Joko Winterscheidt mitgegründete Unternehmen verzeichnete zuletzt einen Jahresverlust von mehr als 2,7 Millionen Euro, berichtet "Business Insider". Trotz der finanziellen Schieflage prüft das Unternehmen aktuell Sanierungsmöglichkeiten – mit dem Ziel, den Betrieb fortzuführen.

Die Gesamtverschuldung des 2018 gegründeten Unternehmens beläuft sich auf 4,3 Millionen Euro. Auf der Webseite des Unternehmens ist derzeit kein Shop mehr erreichbar. Stattdessen informiert Sushi Bikes die Kunden lediglich darüber, dass die Lager leer seien und man sich auf einer E-Mail-Warteliste eintragen könne.

Das Start-up wurde vom damals 24-jährigen Andy Weinzierl ins Leben gerufen und erhielt prominente Unterstützung: Neben Winterscheidt, der nicht nur als Investor, sondern auch als Mitgründer einstieg, beteiligten sich auch die Mymuesli-Gründer Max Wittrock und Philipp Kraiss mit jeweils zehn Prozent am Unternehmen. Das Geschäftsmodell setzte auf E-Bikes zum vergleichsweise günstigen Preis von 1.000 Euro, die besonders Millennials ansprechen sollten.

Während der Corona-Pandemie profitierte das Unternehmen zunächst vom Fahrradboom – europaweit stieg der Absatz von Fahrrädern von 2019 auf 2020 um 40 Prozent. Erst im Juli 2023 nahm Sushi Bikes erstmals Geld von Venture-Capital-Investoren auf, darunter der Kölner Early-Stage-VC STS Ventures und die Münchner BayBG Venture Capital.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom