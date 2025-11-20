Antrag auf Eigenverwaltung gestellt Großbäckerei in Mecklenburg droht Zahlungsunfähigkeit

Von t-online , wan 20.11.2025 - 23:50 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Kastenbrotbacklinie der Mecklenburger Backstuben GmbH. (Quelle: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Mecklenburger Backstuben GmbH hat sich an das Amtsgericht gewandt. Der Firma droht die Zahlungsunfähigkeit.

Eine Großbäckerei in Mecklenburg-Vorpommern ist in finanzielle Schieflage geraten. Den Mecklenburger Backstuben in der Stadt Waren droht die Zahlungsunfähigkeit, wie unter anderem der NDR berichtet. Deshalb habe man beim Amtsgericht Neubrandenburg einen Antrag auf ein Eigenverwaltungsverfahren gestellt.

Damit wird es der Bäckerei ermöglicht, zunächst aus eigener Kraft die Probleme zu lösen – allerdings unter Aufsicht eines Sachverwalters. Die Geschäftsführung kann aber weiter handeln. Die Löhne der 410 Mitarbeiter sind laut NDR bis Januar 2026 gesichert, die 55 Filialen bleiben weiterhin geöffnet. "Das Verfahren verschafft uns die Möglichkeit, auf die aktuell herausfordernde Situation am Markt angemessen zu reagieren", teilte Geschäftsführer Günther Neumann in einer Pressemitteilung mit.

Bereits 50 Mitarbeiter gekündigt

Bereits Anfang des Jahres hatte es Unruhe im Unternehmen gegeben, 50 Mitarbeiter aus der Tiefkühlproduktion mussten wegen Umstrukturierungsmaßnahmen gehen, so der NDR. Als Grund für diese wurde angegeben, dass die Firma sich strategisch neu ausrichten will. Die Geschäftsführung will aber weitere Kündigungen vermeiden.