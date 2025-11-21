t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Ifo-Studie: Jedes zwölfte Unternehmen fürchtet um Existenz

DAX
23.069,50(-0,90%)
Gold
4.045,69 USD(-0,76%)
Bitcoin
71.261,73 EUR(-10,53%)
Öl Brent
63,19 USD(-0,74%)

Auftragsmangel in Deutschland
Studie: Jedes zwölfte Unternehmen fürchtet um Existenz

Von afp, t-online
21.11.2025 - 13:13 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 161754561Vergrößern des Bildes
Aushang in einem Einzelhandelsgeschäft (Archivbild): Auch nach Corona blieben viele Kunden dem stationären Handel fern. (Quelle: IMAGO/Müller-Stauffenberg/imago)
News folgen

Eine Studie des ifo-Instituts zeigt die Lage der deutschen Wirtschaft. Viele Betriebe klagen über Auftragsrückgang. In einer Branche ist die Lage besonders dramatisch.

Der Anteil der Unternehmen in Deutschland, die um ihre Existenz fürchten, ist laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts gestiegen. Aktuell geben 8,1 Prozent der befragten Firmen an, sie sähen ihre wirtschaftliche Existenz bedroht, im Oktober 2024 waren es noch 7,3 Prozent, wie das Ifo am Freitag mitteilte. Der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, rechnet mit einem hohen Niveau von Unternehmenspleiten auch in den kommenden Monaten.

Besonders hoch sind die Sorgen im Einzelhandel. Hier fürchten 15 Prozent der Unternehmen um ihre Zukunft, es folgen das verarbeitende Gewerbe (8,1 Prozent), Dienstleistungen und Großhandel (je 7,6 Prozent) und der Bau (6,3 Prozent).

Als größte Gefahr für ihre Existenz sehen die Unternehmen laut Umfrage branchenübergreifend den Auftragsmangel. Er führe zu "erheblichen Liquiditätsengpässen". Auch gestiegene Betriebs- und Personalkosten belasten die Unternehmen. Die fehlende Nachfrage schmälere ihre Umsätze. Hinzu kämen hohe bürokratische Anforderungen, die den Druck weiter erhöhten.

Laut der Ifo-Umfrage stiegen die Existenzsorgen insbesondere im Einzelhandel: 15 Prozent der Unternehmen berichten von tiefgreifenden wirtschaftlichen Problemen, 1,2 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2024. Auch bei den Dienstleistern stieg demnach die Insolvenzgefahr. Hier sehen sich 7,6 Prozent der Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, im Oktober vor einem Jahr waren es 5,8 Prozent.

In der Industrie dagegen sank der Anteil leicht von 8,6 auf 8,1 Prozent. Auch im Bauhauptgewerbe gab es etwas Entspannung. Nach 7,9 Prozent im Vorjahr sehen nun 6,3 Prozent der Unternehmen massive wirtschaftliche Probleme.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom