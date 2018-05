Mehr als erwartet

Über eine Millionen Deutsche beantragen Rente mit 63

24.05.2018, 13:44 Uhr | dpa-AFX, hs, t-online.de

Knapp vier Jahre nach Einführung der Rente mit 63 hat die Zahl der Anträge die Millionenmarke übersprungen. Die Kosten belaufen sich auf über eine Milliarde Euro im Monat.

Die Zahl der Anträge für die Rente mit 63 ist einem "Bild"-Bericht zufolge auf mehr als eine Million gestiegen. Von Juli 2014 bis Ende April 2018 haben die Rententräger 1.005.777 neue Anträge dieser Rentenart registriert. Im selben Zeitraum wurden 985.299 Anträge bewilligt.

Wer mindestens 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, kann seit Juli 2014 mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Allerdings wird diese Altersgrenze seitdem pro Jahr um zwei Monate angehoben, so dass die Jahrgänge ab 1964 erst mit 65 nach 45 Jahren abschlagsfrei in den Ruhestand gehen können.

Mehr Anträge als von der Bundesregierung erwartet

Die Zahl der Anträge übersteigt die Erwartungen der Bundesregierung. Sie hatte im Gesetzentwurf zur Rente mit 63 noch mit 200.000 Anträgen pro Jahr gerechnet. Die Kosten für die Rente mit 63 belaufen sich laut "Bild" inzwischen auf 1,3 Milliarden Euro im Monat. Im Juni 2014, dem letzten Monat vor Einführung der Rente mit 63, zahlte die Rentenversicherung nur 62,6 Millionen Euro an Renten für "besonders langjährig Versicherte" mit mehr als 45 Beitragsjahren aus.

