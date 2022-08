Wenn alle nur noch Influencer werden wollen

Noch 100 Stellen bei Continental offen

Eine klare Mehrheit der Befragten im Alter von 16 bis 22 Jahren gab zudem an, ein Studium anzustreben (42 Prozent). Eine Berufsausbildung zogen hingegen deutlich weniger (27 Prozent) der jungen Menschen in Betracht.

Bei Continental sind derzeit erst rund 450 von etwa 550 Ausbildungsplätzen besetzt. Und das, obwohl das Ausbildungsjahr in Kürze beginnt. Besonders groß sei die Not in technisch-gewerblichen Berufen: "Da haben wir wirklich sehr, sehr viele offene Stellen", so Gieseke.