Dax dürfte weiter zulegen: Guter Wochenstart erwartet

Aktualisiert am 15.08.2022 - 09:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Broker IG erwartet einen guten Wochenstart für den Dax. Die Börse nähert sich 14.000 Punkten an, die zuletzt vor zwei Monaten erreicht wurden.

Der Dax <DE0008469008> dürfte am Montag zunächst an seine jüngste Stärke anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 13.852 Punkte und damit einen Schritt näher an der runden 14.000er Marke, die letztmals vor zwei Monaten zu Buche stand.