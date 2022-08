Fed-Entscheidung: Zins- und Energiesorgen lähmen Börsen

Die Nervosität der Anleger nimmt einen Tag vor Beginn der Konferenz der Top-Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole zu. Auch beim Thema Energiekrise zeichnete sich am Mittwoch keine Entspannung ab, zudem blieb der weiter unter der Parität liegende Euro unter Druck. Der Dax verlor am Vormittag 0,3 Prozent auf 13.157 Punkte. Der EuroStoxx50 notierte 0,1 Prozent schwächer bei 3.649 Zählern.

Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell und anderen Top-Notenbankern könnten die Entwicklung an den Finanzmärkten für die nächsten Wochen prägen, sagte Marktstratege Christian Henke vom Handelshaus IG.

Euro-Strategen rechnen mit anhaltendem Gegenwind für Währung

Am Devisenmarkt stellten sich die Anleger auf klare Zinssignale von Fed-Chef Powell bei seiner Rede am Freitag ein und kauften US-Dollar. Nach dem Rutsch auf ein 20-Jahres-Tief knapp unter 0,990 Dollar bleibt der Euro entsprechend unter Druck. Die Gemeinschaftswährung ist mit 0,9940 Dollar weniger Wert als die US-Währung und notiert damit am Mittwoch 0,3 Prozent im Minus.