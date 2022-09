Euro auf Zwanzig-Jahres-Tief

Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Morgen nur noch 0,9884 Dollar wert, so wenig wie zuletzt im Dezember 2002. Als Ursachen gelten unter anderem die Energiekrise in Europa und aktuell insbesondere der eingestellte Gasfluss durch die Nord-Stream-1-Pipeline.