Leitzins steigt um 0,75 Prozentpunkte an

EZB hebt Zinsen so stark an wie nie zuvor

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in ihrer Sitzung am Donnerstag eine Anhebung der Zinsen um 0,75 Prozentpunkte beschlossen. Dies ist ein historischer Schritt: Eine derart starke Anhebung hat es seit der Einführung der Gemeinschaftswährung noch nie gegeben.

Damit steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 1,25 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die EZB stellte zugleich weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten in Aussicht.