Energiepreise: Verbände fordern, Strom- und Gaspreise zu begrenzen.

Aktualisiert am 09.09.2022 Lesedauer: 1 Min.

Sieben Verbände der Autozuliefererindustrie wollen, dass die Politik die Strom- und Gaspreise begrenzt. Der Geschäftsführer des Industrieverbands Blechumformung (IBU), Bernhard Jacobs, gab am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt: "Wenn der Staat die Energiepreise jetzt nicht deckelt, ruiniert er in kürzester Zeit die Unternehmen und viele Tausende Arbeitsplätze".