US-Börse: T-Mobile plant Aktienrückkauf von bis zu 14 Milliarden US-Dollar

T-Mobile US will Aktien im Wert von bis zu 14 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Profitieren dürfte als größte Anteilseignerin auch die Deutsche Telekom.

T-Mobile US will eigene Aktien in zweistelliger Milliardenhöhe zurückkaufen und könnte damit ihrer Mutter, der Deutschen Telekom <DE0005557508>, ein Stück weit zur langersehnten Mehrheit verhelfen. Das Führungsgremium des Konzerns habe einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 14 Milliarden US-Dollar (rund 14 Mrd Euro) zugestimmt, hieß es in einem in der Nacht zum Freitag veröffentlichtem Börsendokument.