Dax bei über 13.000 Punkten – Kauflust vor dem Wochenende

Aktualisiert am 09.09.2022 - 15:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Dax kletterte am Freitag über die Marke von 13.000 Punkten. Noch deutlicher profitierte der MDax, der um rund 1,8 Prozent zulegte.

Konjunkturdaten aus China und der Kampf der Europäischen Notenbank gegen die Inflation haben bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Freitag für gute Stimmung gesorgt. Der Dax überwand einen Tag nach einer deutlichen Zinserhöhung durch die EZB die Marke von 13.000 Punkten.

Bis zum Mittag baute der deutsche Leitindex seine Gewinne aus und sprang bei 13.120 Punkten auf ein Hoch seit Ende August. Zuletzt lag er mit plus 1,35 Prozent auf 13.078,65 Zähler wieder etwas darunter.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte dadurch noch deutlicher als der Dax vor, mit plus 1,82 Prozent auf 25.582,55 Punkte. Kräftige Zuwächse gab es auch auf europäischer Bühne, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt knapp 1,7 Prozent höher.

Deutsche Bank und Telekom profitieren

Auf Unternehmensseite gab es am Mittag keinen Verlierer im Dax. An der Index-Spitze landeten Aktien des Krankenhaus- und Gesundheitskonzerns Fresenius mit fast 3,7 Prozent Plus.