Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise fallen wieder. Mit Spannung werden am Dienstag die Inflationszahlen aus den USA erwartet, die Einfluss auf die Preisentwicklung haben.

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,77 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 14 Cent auf 87,64 Dollar.