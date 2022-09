Folgt der Energiekrise eine Finanzkrise? Börsen-Experten so besorgt wie zuletzt 2008

Die Gasknappheit in Folge des Ukraine-Krieges drückt deutlich auf die deutsche Wirtschaft. So schlimm war es nicht mehr seit der Finanzkrise im Jahr 2008.

Börsenprofis blicken angesichts der Gasknappheit so pessimistisch auf die deutsche Wirtschaft wie seit der globalen Finanzkrise 2008 nicht mehr. Das Barometer für deren Einschätzung zur Konjunktur in den nächsten sechs Monaten fiel im September um 6,6 Zähler auf minus 61,9 Punkte und damit bereits das dritte Mal in Folge. Das teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 167 Analysten und Anlegern mit.