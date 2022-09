Porsche: Was Sie zum Börsengang wissen müssen

Porsche-Chef Oliver Blume führt seit September auch den Mutterkonzern Volkswagen. (Quelle: IMAGO/Mladen Lackovic)

Neben Fonds und anderen großen Kapitalgebern können auch Privatanleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich und Spanien Porsche-Vorzüge zeichnen. Organisiert wird der Börsengang von den US-Investmentbanken Bank of America (BofA Securities), Citigroup, Goldman Sachs und JPMorgan. An der Platzierung beteiligt sind aber elf weitere Banken, darunter die Deutsche Bank, UniCredit, die Commerzbank und die LBBW.

Was macht die Familie Porsche/Piëch?

Von den Stämmen gehen 25 Prozent plus eine Aktie an die Porsche Automobil Holding SE, die von den Familien Porsche und Piëch beherrscht wird. Sie sind die Nachfahren des Autopioniers und Porsche-Gründers Ferdinand Porsche. Sie zahlen für die Stammaktien einen Aufschlag von 7,5 Prozent auf den Preis der Vorzüge, insgesamt also zwischen 9,4 und 10,1 Milliarden. Dafür ist sie bereit, sich mit bis zu 7,9 Milliarden Euro zu verschulden.

17,5 Prozent von ihrem Namensvetter übernimmt die Porsche SE parallel zum Börsengang, die restlichen 7,5 Prozent erst Anfang 2023, wenn sie die von Volkswagen geplante Sonderdividende erhält. Die Holding ist mit gut 33 Prozent auch Großaktionär von VW.

Was passiert mit dem eingenommenen Geld?

Volkswagen nimmt mit dem Börsengang und dem Aktienverkauf an die Porsche SE zwischen 18,1 und 19,5 Milliarden Euro ein. 51 Prozent davon behält der Konzern, um seine Elektroauto-Strategie zu finanzieren. 49 Prozent sollen über eine Sonderdividende an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet werden. Das wären 8,9 bis 9,6 Milliarden Euro – oder etwa 18 Euro je Volkswagen-Aktie. Mit rund drei Milliarden Euro könnte allein die Porsche SE rechnen.

An QIA flössen mehr als 900 Millionen Euro – etwa die Hälfte des Geldes, das der Staatsfonds in Porsche-Vorzugsaktien stecken will. Das Land Niedersachsen als dritter VW-Großaktionär könnte mit einer Milliardensumme rechnen. Die Porsche AG geht bei dem Börsengang leer aus.

Wie wird Porsche bewertet?

Auf Basis der Preisspanne für die Vorzugsaktien kommt der Sportwagenbauer auf einen Börsenwert von 70 bis 75 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der gesamte Volkswagen-Konzern ist an der Börse rund 88 Milliarden Euro wert.

Allein das 75-Prozent-Paket, das VW auch nach dem Börsengang an Porsche noch hält, entspricht damit gut 60 Prozent des gesamten Börsenwertes. Berücksichtigt man den Preisaufschlag von 7,5 Prozent für die Stammaktien, liegt die Bewertung von Porsche sogar bei 72 bis 78 Milliarden Euro.

Ist es der größte deutsche Börsengang?