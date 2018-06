Vorsicht vor Betrügern

Worauf Verbraucher beim Heizölkauf achten müssen

20.06.2018, 12:58 Uhr | mfu, dpa-tmn, jb, t-online.de

Preissteigerung bei Heizöl: Vor allem zum Herbst steigen die Heizölkosten, was auch mit der erhöhten Nachfrage zu tun hat. (Symbolbild) (Quelle: blickwinkel/imago)

Angesichts der großen Schwankungen bei den Energiepreisen bleibt es für Verbraucher schwierig den richtigen Zeitpunkt für den Heizölkauf zu bestimmen. Das ist nicht das einzige Problem, mit dem sie kämpfen haben.

Auch wenn im Sommer die Gedanken an die nächste Heizperiode noch weit entfernt sind, sollte Sie sich dennoch hierzu schon Gedanken machen. Denn das kann Ihnen bares Geld sparen.

Um heute Geld beim Heizölkauf zu sparen, sollten Verbraucher regelmäßig die Preisentwicklung im Auge behalten, rät das Institut für wirtschaftliche Oelheizung (IWO) in Hamburg. Denn die Heizölpreise seien in den vergangenen Jahren zunehmend aus dem Rhythmus geraten. Liebgewordenen Gewohnheiten, wie der Heizölkauf im Sommer, können dem Verbraucher enorme Zusatzkosten bereiten. Vor allem wer im Winter kauft muss häufig deutlich mehr zahlen, wie bei einem Heizölkauf im Sommer. Zu diesem antizyklischen Heizölkauf rät auch der Bayerische Brennstoff- und Mineralölhandels-Verband (BBMV).

Wichtige Informationsquellen für Verbraucher über die Preisentwicklung können die Tageszeitung oder Heizölbörsen im Internet sein. Diese Angaben spiegeln jedoch nicht zwingend das aktuelle Preisniveau vor Ort wieder. Daher gehören auch vor dem geplanten Kauf mehrere Anrufe beim lokalen Handel dazu, betonen Experten. Eine günstige Alternative sind außerdem Sammelbestellungen. Fragen Sie daher am besten Ihren Nachbarn, ob Sie sich bei der Bestellung zusammentun wollen. Das kann zu Preisnachlässen führen.

Doch mit der Bestellungen des Heizöl zum bestmöglichsten Zeitpunkt alleine ist es nicht getan. Auch bei der Anlieferung muss der Verbraucher aufpassen. Manche schwarzen Schafe unter den Heizöllieferanten berechnen den Kunden mehr, als sie tatsächlich in die Heizöltanks gepumpt haben. Damit die Verbraucher den Betrügern nicht auf den Leim gehen, gibt es ein paar einfache Vorsichtsmaßnahmen. Bleiben Sie daher immer beim Wagen stehen. Kontrollieren Sie zudem die Anzeige zu Beginn sowie am Ende des Liefervorgangs, raten Experten. Außerdem sollte der Lieferschein in Anwesenheit des Kunden ausgedruckt werden und die Heizölmenge auf 15 Grad Celsius Bezugstemperatur umgewertet worden sein.

Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie, wenn Sie das obere Schauglas des Gasmessverhüters am Tanklastwagen genau beobachten. Sobald hier kein Öl mehr sichtbar ist, muss der Zähler stehenbleiben. Nur so können Sie sich sicher sein, dass keine Luft in den Tank gelangt. Hingegen sollte das untere Schauglas immer mit Öl befüllt sein – nur kurzzeitig darf dort Schaum sichtbar sein. Sinn macht auch die Kontrolle des Zählgeräts selbst – achten Sie auf das Datum der letzten Eichung. Ein weiteres Qualitätsmerkmal sei das freiwillige RAL-Gütesiegel der Güte-Gemeinschaft Energiehandel. "Das Siegel steht für regelmäßige Kontrollen der Fahrzeuge, Produkte und Leistungen durch unabhängige Sachverständige", heißt es laut BBMV.

Wohnungseigentümer, deren Verwalter für den Heizölkauf zuständig ist, haben besondere Rechte: Der Verwalter ist verpflichtet, durch Preisvergleich für möglichst geringe Kosten zu sorgen. Dabei darf er jedoch nicht das Wirtschaftlichkeitsgebot außer Acht lassen. In der Regel sollten mindestens drei Angebote eingeholt werden, diese müssten auf Nachfrage den Wohnungseigentümern vorgelegt werden.

Verwendete Quellen: dpa-tmn

Bayerische Brennstoff- und Mineralölhandels-Verband (BBMV)