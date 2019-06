eBay-Auktion

Erstes Superman-Heft bringt 3,2 Millionen Dollar

26.08.2014, 14:07 Uhr | dpa

Diese Rendite ist selbst unter Berücksichtigung jahrzehntelanger Inflation sensationell: Aus zehn Cent wurden 3,2 Millionen US-Dollar. Das einzige, was man dafür tun musste: Ein billiges Comic-Heft mit einem unbekannten Superhelden acht Jahrzehnte unter Idealbedingungen aufzubewahren. Ein solches Heft hat nun, quasi aus dem Nichts, den neuen Rekord für Comics gebrochen.

Mit einem Auktionsrekord von 3,2 Millionen Dollar (2,4 Millionen Euro) ist ein erstes Superman-Heft zum mit Abstand teuersten Comic der Welt geworden. Eine eBay-Auktion für ein "Action Comics No. 1" von 1938 endete am Montag nach insgesamt 48 Geboten. Damit erzielte das Heft gut eine Million mehr als der bisherige Spitzenreiter. Vor drei Jahren war ein Comic für 2,2 Millionen Dollar verkauft worden - auch damals war es ein "Action Comics No. 1".

Das Heft gilt als Heiliger Gral der Comicsammler. Superman tritt hier zum ersten Mal auf, aber die Geschichte mit dem damals natürlich völlig unbekannten Helden war nur eine von vielen in dem Heft - gerade 13 von 64 Seiten lang. Auf dem in kräftigen Farben gehaltenen Titelbild hebt Superman ein Gangsterauto hoch und lehrt die Kriminellen das Fürchten. Zehn Cent kostete es. Dafür konnte man damals eine Galone (3,8 Liter) Benzin kaufen. Heute könnte man für den Wert des Hefts 800.000 Gallonen Benzin tanken.

Superman sollte ursprünglich böse sein

Die beiden Teenager Jerry Siegel und Joe Shuster hatten den Blaugekleideten mit dem roten Umhang 1933 erdacht, ursprünglich als Superbösewicht. Angeblich brachte der Tod von Siegels Vater bei einem Raubmord die Wende, und beide machten aus dem Saulus einen Paulus. Erst nach vielen Absagen griff ein Verlag zu. Startauflage 200.000. Weltweit soll es nur noch 100 Exemplare der Erstausgabe geben.

"Action Comics No. 1" sei "die Mona Lisa unter den Comics", sagt der Verkäufer. Das jetzt versteigerte Heft sei das am besten erhaltene, beteuert er. Die Seiten seien "perfekt weiß", nichts sei vergilbt. An der Echtheit könne natürlich kein Zweifel bestehen, versichert der Verkäufer, der sich Unterstützung bei einem Fachhändler holte.

Über den Käufer wurde praktisch nichts bekannt. Nur dass sein anonymisiertes eBay-Kürzel s***p ist. Und dass er bereit ist, für ein Comic 3.207.852 Dollar zu zahlen.