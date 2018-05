Wirtschaft

G20-Außenminister werben für internationale Zusammenarbeit

21.05.2018, 22:37 Uhr | dpa-AFX

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Die Außenminister der führenden Wirtschaftsmächte der Welt haben bei ihrem G20-Treffen in Buenos Aires für eine Stärkung der internationalen Zusammenarbeit plädiert. "Der Multilateralismus steht von verschiedenen Seiten aus unter Druck", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag mit Blick auf die jüngsten Alleingänge der USA bei Handels- und Sicherheitsfragen. "Das Prinzip, dass alle Staaten nach gleichen und fairen Regeln spielen, ist immer mehr unter Druck - die G20 müssen dagegen halten. Rufe nach Handelsbeschränkungen und Abschottung erfüllen mich mit Sorge."

Auch der aktuelle G20-Gastgeber Argentinien warb für internationale Kooperation und Absprachen. "Wir hatten einen bereichernden Dialog und haben die Effizienz multilateraler Mechanismen betont", sagte der argentinische Außenminister Jorge Faurie. "Wir sind uns einig, dass es besser ist, den Multilateralismus zu wahren, allerdings sind Reformen nötig."

Der G20-Gruppe gehören die 19 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie die Europäische Union an. Sie repräsentieren zusammen zwei Drittel der Weltbevölkerung und 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland den G20-Vorsitz. Das Gipfeltreffen findet dieses Jahr am 30. November und 1. Dezember in Buenos Aires statt. Im kommenden Jahr übernehmen die Japaner den Vorsitz.