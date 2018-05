Wirtschaft

SDax setzt Rekordlauf fort - 'Kombination verschiedener Erfolgsgeschichten'

22.05.2018, 15:23 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Nebenwerte bleiben bei Anlegern gefragt: Der SDax hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt und bei gut 12 673 Punkten einen Höchststand erreicht. Am frühen Nachmittag stand bei dem Nebenwerte-Index noch ein Plus von 0,48 auf 12 671,20 Punkte zu Buche.

Der SDax mit seinen vielen Erfolgsgeschichten stehe oftmals zu Unrecht im Schatten des deutschen Leitindex Dax , des MDax und des TecDax , sagte Thilo Müller, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft MB Fund Advisory.

Vertreten seien dabei sowohl typische Mittelständler wie der Autovermieter Sixt oder der Leasingspezialist Grenke als auch Unternehmen wie der Schienenlogistiker VTG, die durch Übernahmen wüchsen und beständig gute Zahlen präsentierten.

Zudem gebe es Firmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero oder den Online-Händler für Heimtierbedarf Zooplus, die mit neuartigen Geschäftsmodellen bei Anlegern punkteten.