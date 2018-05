Wirtschaft

Aktien Wien Schluss: Klare Kursgewinne nach Feiertagspause

22.05.2018, 18:49 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag fester geschlossen. Der ATX stieg um 28,67 Punkte oder 0,82 Prozent auf 3514,46 Einheiten. Nach der feiertagsbedingten eintägigen Handelspause an der Wiener Börse meldete sich der heimische Leitindex mit Kursgewinnen zurück. Seine zunächst noch moderaten Gewinne aus dem Frühhandel konnte er am Nachmittag noch ausbauen. Das europäische Börsenumfeld notierte ebenfalls im grünen Bereich.

Für etwas Unterstützung sorgte eine Einigung zwischen den USA und China im bereits Monate andauernden Handelsstreit. Beide Länder haben am Vortag erklärt, vorerst auf Strafzölle verzichten zu wollen. Am Dienstag kündigte China zudem an, Einfuhrzölle auf Pkw und Autoteile deutlich zu senken.

Tagessieger im ATX waren die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem satten Plus von 3,96 Prozent auf 29,92 Euro. Direkt dahinter notierten die Titel der FACC mit einem Kurszuwachs von 3,68 Prozent auf 18,58 Euro. Am Freitag waren die Titel des Luftfahrtzulieferers schwer unter Druck geraten und hatten über sieben Prozent eingebüßt. Ein Analyst hatte die starken Abschläge mit Gewinnmitnahmen begründet. Das Unternehmen hatte am vergangenen Mittwoch endgültige Geschäftszahlen für 2017/18 vorgelegt.

Fester endete der Handelstag außerdem für die Papiere der Andritz, die 0,65 Prozent auf 43,24 Euro zulegten. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Titel bestätigt. Die Zahlen für das erste Quartal 2018 hätten zwar enttäuscht, aber das Unternehmen sei dennoch weiterhin gut aufgestellt, hieß es zur Begründung. Das Kursziel wurde unterdessen von 57,00 auf 51,00 Euro zurückgenommen.

Hingegen notierten die Papiere der OMV mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 53,72 Euro kaum verändert. Die Ratingagentur Moody's hat das Emittenten-Rating der OMV wieder um eine Stufe hinaufgestuft. Zuletzt im März 2016 war es um eine Stufe herabgestuft worden.

Am Mittwoch wird die Berichtssaison fortgesetzt. Am Morgen werden Schoeller-Bleckmann und die Vienna Insurance Group (VIG) ihre Bücher öffnen. Nachbörslich folgt die CA Immo. Im Vorfeld gaben die Anteilsscheine von Schoeller-Bleckmann 1,00 Prozent auf 108,80 Euro ab und die VIG-Titel büßten 1,05 Prozent auf 26,30 Euro ein. Bei der CA Immo stand ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 29,08 Euro zu Buche.