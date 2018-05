Wirtschaft

US-Anleihen bewegen sich kaum vom Fleck

22.05.2018, 21:38 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag fast unbewegt gezeigt. Mangels wichtiger amerikanischer Konjunkturdaten fehlte es an Impulsen für die als besonders sichere Anlage geltenden, festverzinslichen Wertpapiere.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 20/32 Punkten und rentierten mit 2,57 Prozent. Fünfjährige Anleihen traten bei 99 10/32 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Ähnliches galt für richtungweisende zehnjährige Papiere, die zuletzt bei 98 13/32 Punkten notierten und mit 3,06 Prozent rentierten. Einzig Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zeigten mit einem Verlust von 3/32 Punkten auf 98 14/32 Punkte etwas Bewegung. Sie rentierten mit 3,21 Prozent.