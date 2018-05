Wirtschaft

Aktien New York: Weitere moderate Gewinnmitnahmen

23.05.2018, 16:39 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch zunächst erneut Gewinne mitgenommen. Neben dem weiter erstarkenden US-Dollar, der den Export amerikanischer Produkte ins Ausland erschweren kann, bremste die anhaltende Unsicherheit über das eigentlich Mitte Juni in Singapur geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Kaufbereitschaft der Anleger. Zudem warten sie auf das im weiteren Tagesverlauf anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung, von dem sie sich Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung erhoffen.

Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn verlor der Dow Jones Industrial 0,23 Prozent auf 24 778,39 Punkte. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine schwache Vortagsentwicklung an, als er klar unter die jüngst wieder geknackte 25 000-Punkte-Marke gerutscht war. Der marktbreite S&P- 500-Index sank am Mittwoch um 0,18 Prozent auf 2719,66 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,11 Prozent auf 6885,96 Punkte nach.