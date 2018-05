Wirtschaft

Trump: Klarheit über Gipfel mit Kim in der nächsten Woche

23.05.2018, 19:21 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump soll es "in der nächsten Woche" Klarheit darüber geben, ob sein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wie geplant am 12. Juni in Singapur stattfindet. "Es ist gut möglich, dass es am 12. Juni passiert", sagte Trump am Mittwoch in Washington. Am Vortag hatte er noch gesagt, es gebe eine "große Chance", dass der Gipfel nicht wie geplant am 12. Juni vonstatten gehe und die Möglichkeit eröffnet, dass es später zu einem Treffen kommen könnte.

Außenminister Mike Pompeo sagte am Dienstag und Mittwoch, die Planungen für das historische Treffen liefen weiterhin auf den 12. Juni zu. Das Weiße Haus hat nach US-Medienberichten bereits eine Gedenkmünze zu dem Treffen prägen lassen, wie US-Medien berichteten.