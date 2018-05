Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 23.05.2018

Wirtschaft

HSBC senkt Iberdrola auf 'Hold' und Ziel auf 6,80 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Iberdrola von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 6,80 Euro gesenkt. Auf dem Aktienkurs des spanischen Versorgers drückten der Konglomeratsabschlag sowie die Regulierung auf dem Heimatmarkt und in Großbritannien, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Wettbewerb auf den südamerikanischen Märkten und Wechselkurse wirkten sich negativ aus.

UBS senkt Euronext auf 'Sell' - Ziel runter auf 51 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Euronext von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 51 Euro gesenkt. Die Cash-Equity-Umsätze gingen zurück, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Börsenbetreiber sei hier in einen zyklischen Abschwung übergegangen.

JPMorgan nimmt CRH mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 37 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat CRH mit "Overweight" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktien des irischen Baustoffkonzerns seien trotz einer Erholung weiterhin attraktiv und würden im Vergleich zu den Titeln der großen Zementherstellern immer noch mit einem Abschlag gehandelt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Warburg Research senkt Ziel für Merck KGaA auf 105 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 115 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter seien schwach ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gutes Wachstum im Gesundheitsbereich sei durch Währungsbelastungen ausgebremst worden. Der Experte passte seine Schätzungen für das Gesamtjahr entsprechend nach unten an.

Bernstein erhöht Ziel für Deutsche Telekom - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor einem Kapitalmarkttag von 15,60 auf 15,85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Kursziel setze sich zusammen aus 15,10 Euro für die Telekom als alleinstehendes Unternehmen und 0,75 Euro als Spielraum für eine mögliche Fusion mit Sprint, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Baader Bank hebt Ziel für Symrise auf 75 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise nach der Berichtssaison der Aromen- und Duftstoffhersteller von 73 auf 75 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Buy", schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Branchenunternehmen Symrise und Givaudan hätten sich auch mit Blick auf die Profitabilität solide entwickelt und befänden sich auf lange Sicht betrachtet auf Kurs. Die Aktien der beiden Unternehmen verdienten nun eine Bewertungsprämie.

Baader Bank hebt Ziel für Wirecard auf 140 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Wirecard von 117 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe bei der Bekanntgabe der endgültigen Geschäftszahlen für das erste Quartal vor allem mit der Beschleunigung des organischen Gewinnwachstums (Ebitda) überrascht, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit seien die Unternehmensziele für dieses Jahr weiterhin konservativ. Die Zielanpassung reflektiere höhere Bewertungsmultiplikatoren.

DZ Bank hebt fairen Wert für Dürr auf 98 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dürr von 94 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach unterschiedlichen Signalen aus dem ersten Quartal und einem bestätigten 2018er-Ausblick inklusive eines besseren Auftragseingangs habe er seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Anlagenbauers erhöht, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Mainfirst senkt Ziel für Gea Group auf 40 Euro - 'Outperform'

FRANKFURT - Mainfirst hat das Kursziel für Gea Group von 50 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte der Gegenwind aufgrund von Wechselkursen, der Produktpalette und einer Unterauslastung der Produktionskapazitäten anhalten, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne mit einer Gewinnwarnung im zweiten Quartal.

Goldman hebt Ziel für ExxonMobil auf 84 US-Dollar - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ExxonMobil von 83 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er bevorzuge jedoch unverändert die Aktie des Konkurrenten Chevron, schrieb Analyst Neil Mehta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich unterstützten die freien Barmittel, das Mengenwachstum, das konjunkturelle Umfeld für Öl sowie die Ausschüttungen an die Aktionäre die Aktien großer US-Ölkonzerne.

