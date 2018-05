Wirtschaft

Merkel betont in China multilaterale Lösungsansätze für Krisen

24.05.2018, 05:29 Uhr | dpa-AFX

PEKING (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat vor dem Hintergrund der protektionistischen US-Politik beim Besuch in China die Bedeutung internationaler Lösungsansätze für die weltweiten Krisen betont. Sie werde in Peking über die Lösung bestehender Probleme und die Chancen der Zusammenarbeit beider Länder sprechen, sagte Merkel am Donnerstag bei einem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Peking. Zwischen Deutschland und China gebe es ein enges Netz von Kooperationen, bei denen darauf geachtet werden müsse, dass sie auch regelmäßig stattfänden.

Merkel nannte in diesem Zusammenhang nicht nur die wirtschaftlichen Gesprächskanäle, sondern auch den Menschenrechtsdialog zwischen beiden Ländern. Die Kanzlerin lobte die Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas in den Zeiten technischen Wandels. Bei den Gesprächen mit Li will sich vor allem eine stärkere Marktöffnung des Riesenreiches für deutsche Unternehmen und gleiche Bedingungen für diese Firmen wie für chinesische Unternehmen in Deutschland erreichen.

Am Nachmittag wollte die Kanzlerin mit Staats- und Parteichef Xi Jinping unter anderem über Lösungswege in der Auseinandersetzung um das Atomabkommen mit dem Iran und das Tauziehen um das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm sprechen. Auch der Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump dürfte eine zentrale Rolle spielen - er betrifft sowohl Deutschland wie China.