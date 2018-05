Wirtschaft

Brüssel zeigt Pläne für grüne Anlagen und gebündelte Euro-Anleihen

24.05.2018, 05:57 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission präsentiert am Donnerstag (gegen 12.00 Uhr) Vorschläge zur Förderung grüner Investments sowie für gebündelte Euro-Anleihen. Zum einen will die Brüsseler Behörde nachhaltige Geldanlagen stärker fördern, im Gespräch war zuletzt etwa ein Label für grüne Finanzprodukte. Die Kommission will damit die Umsetzung der Pariser Klimaziele - Senkung des Treibhausgasausstoßes bis 2030 - fördern. Finanzkommissar Valdis Dombrovskis wird die Gesetzesvorstöße vorstellen.

Bei den gebündelten Anleihen geht es darum, dass Banken künftig Staatsanleihen einzelner Euro-Staaten gebündelt weiterverkaufen können sollen, ohne dafür zusätzliche Risikoabsicherungen bereithalten zu müssen. Die Brüsseler Behörde hofft dadurch, Investitionen in als risikoreich gesehene Papiere - etwa aus Griechenland oder Italien - anzukurbeln. Außerdem soll die als kritisch angesehene enge Verflechtung von Banken und ihren Staaten gemindert werden. Bislang halten Banken nämlich in der Regel hauptsächlich Papiere ihres jeweiligen Landes. Kommt der Staat in Schieflage - wie es etwa bei Griechenland der Fall war - kann das fatale Folgen haben.