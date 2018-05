Wirtschaft

Euro-Finanzminister beraten über Griechenland und EU-Reformen

24.05.2018, 05:57 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Euro-Finanzminister werden am Donnerstag (15 Uhr) über die Umsetzung des Spar- und Reformprogramms in Griechenland diskutieren. Am vergangenen Wochenende hatten die Geldgeber aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Euro-Rettungsfonds ESM eine vorläufige Einigung mit der griechischen Regierung über derzeit laufende Reformen erzielt, die den Euro-Finanzministern nun vorgelegt werden soll.

Das dritte Hilfspaket für Griechenland seit 2010 in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Zunehmend rücken damit Gespräche über die künftige Finanzpolitik Griechenlands nach Ende des Programms in den Fokus. Athen hofft, sich dann wieder selbstständig am Markt finanzieren zu können.

27 Finanzminister - mit Ausnahme Großbritanniens - werden zudem über anstehende EU-Finanzreformen diskutieren. Dabei geht es unter anderem um den Ausbau des ESM zu einem Europäischen Währungsfonds sowie die Schaffung eines gemeinsamen Sicherungssystems für Bankguthaben. Die Staats- und Regierungschefs wollen hier im Juni bedeutendere Fortschritte erzielen.