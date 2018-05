Wirtschaft

Goldman senkt ProSiebenSat.1 auf 'Sell' - Ziel 26,30 Euro

24.05.2018, 07:10 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 33,30 auf 26,30 Euro gesenkt. Analystin Lisa Yang rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Zuge schwächerer Aussichten für Wachstum und Renditen damit, dass die Papiere des Medienkonzerns weiter abwerten. Die Münchner steckten in dem Dilemma, Wachstum durch Übernahmen erzielen zu müssen, dabei noch eine hohe Dividende auszuschütten und gleichzeitig das Schuldenniveau im Griff zu behalten./ag/ajx

Datum der Analyse: 24.05.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------