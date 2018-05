Wirtschaft

Deutsche Bank rechnet 2018 mit hohen Umbaukosten

24.05.2018, 07:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der verschärfte Sparkurs kostet der Deutschen Bank in diesem Jahr viel Geld. Der Vorstand um den neuen Chef Christian Sewing rechnet in diesem Jahr mit Restrukturierungs- und Abfindungskosten von bis zu 800 Millionen Euro. Dies teilte die Deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt mit. Auf um diese Effekte bereinigter Basis sollen die Kosten im laufenden Jahr allerdings weiter nicht über 23 Milliarden Euro liegen und im kommenden Jahr auf 22 Milliarden Euro sinken. Die Bank bestätigte zudem das mittelfristige Renditeziel.