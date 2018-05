Wirtschaft

Lega-Chef Salvini setzt sich für Euro-Kritiker als Finanzminister ein

24.05.2018, 14:49 Uhr | dpa-AFX

ROM (dpa-AFX) - Der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, hat sich für einen Euro-Kritiker als künftigen Finanzminister Italiens stark gemacht. Der Wirtschaftswissenschaftler Paolo Savona sei eine "Figur, die in der Lage ist, Italien ins Zentrum der Diskussion in Europa zu rücken", sagte Salvini am Donnerstag in einem Facebook-Video. Savona sei der richtige, um "auf einer Augenhöhe" mit Deutschland und Frankreich für das Recht Italiens auf Wachstum zu kämpfen.

Das Finanzministerium ist auf Grund der hohen Verschuldung Italiens und wegen der geplanten Mehrausgaben der künftigen populistischen Regierung aus Lega und Fünf Sternen eines der wichtigsten Ressorts. Die Besetzung wird daher auch im Ausland mit großem Interesse verfolgt.

Savona hatte den Euro als "deutsches Gefängnis" bezeichnet und unter anderem erklärt, Italien müsse auf einen Euro-Ausstieg gefasst sein, wenn das Land dazu gezwungen sei. Allerdings plädiert er nicht für einen Ausstieg aus der Gemeinschaftswährung.