Wirtschaft

Macron: Digitalwirtschaft braucht 'neue Form der Regulierung'

24.05.2018, 14:52 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron strebt für sein Land eine wegweisende Rolle bei der Regulierung der Digitalwirtschaft an. "Es geht darum, wie wir ein europäisches Modell schaffen, das Innovation und Gemeinwohl versöhnt", sagte Macron am Donnerstag auf einer Start-up-Messe in Paris. Frankreich solle das Land werden, "wo wir eine neue Form der Regulierung erfinden".

Zum G7-Gipfel im Juni in Kanada will Macron eine Initiative zur künstlichen Intelligenz vorschlagen. Er will eine internationale Struktur schaffen, die zunächst nicht selbst Regeln setzen soll, aber die Regulierung koordiniert.

Am Mittwoch hatte Macron bereits bei einem Treffen mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Chefs internationaler High-Tech-Unternehmen mehr Engagement für das Gemeinwohl gefordert.

Der französische Staatschef setzt schon länger darauf, sein Land als attraktiven Start-up-Standort zu präsentieren - und pocht zugleich auf die soziale Verantwortung der Digitalwirtschaft. So setzt Frankreich sich in der EU für härtere Steuerregeln für die Branche ein.

Macron begrüßte die neue europäische Datenschutzgrundverordnung, die an diesem Freitag in Kraft tritt. "Wir bauen eine europäische Daten-Souveränität", sagte er. Das gleiche müsse auch für andere Bereiche wie Cloud-Speicher gemacht werden.