Wirtschaft

IAEA: Iran hält sich weiter an Atomabkommen

24.05.2018, 16:43 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Der Iran hält die Auflagen des von den USA gekündigten Atomabkommens nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien weiterhin ein. Das teilte die IAEA am Donnerstag in Wien mit.