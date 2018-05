Wirtschaft

Eurogruppe sieht Fortschritte in Athen - sanfte Mahnungen an Rom

24.05.2018, 21:19 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Euro-Finanzminister sind optimistisch, dass Griechenland im Sommer nach acht Jahren internationaler Hilfskredite finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen kann. "Im Juni werden wir uns auf alle nötigen Schritte verständigen, die für einen erfolgreichen Abschluss des Kreditprogramms erfolgreich sind", sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Donnerstag nach dem Treffen der Ressortchefs in Brüssel. Von der neuen populistischen Regierung in Rom erhoffen sich die Finanzminister eine konstruktive Zusammenarbeit.

Das hoch verschuldete Griechenland ist seit 2010 von internationalen Krediten abhängig. Am 20. August endet des bislang dritte Hilfsprogramm in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro. Anschließend soll Athen sich wieder selbstständig finanzieren können.

Die Institutionen, also Euro-Rettungsschirm ESM, Europäische Zentralbank und EU-Kommission, sollten nun noch eine abschließende Schuldentragfähigkeitsanalyse erstellen, sagte Centeno weiter. Das bedeutet, das geprüft werden soll, ob Griechenland in der Lage ist, langfristig seine Schulden weiter zu tilgen.

Außerdem sollen beim Treffen der Euro-Finanzminister am 21. Juni in Luxemburg Kontrollmaßnahmen für Griechenland für die Zeit nach Ende des Programms sowie mögliche Schuldenerleichterungen konkretisiert werden. Um einen Schuldenschnitt geht es dabei aber nicht.

Die erwartete neue populistische Regierung in Italien ermunterten einige Euro-Finanzminister zu einer konstruktiven Haltung. Italien sei ein entscheidender Partner in Europa und der Eurozone, sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire.

"Ich würde den Italienern wünschen, eine Regierung zu haben, die Wirtschaftswachstum schafft, Reformen durchbringt und Haushaltsdisziplin hält", sagte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra.

"Ich bin sicher, dass alle wissen, dass die Zukunft jedes einzelnen Landes von einer seriösen Politik abhängt", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

Die künftigen Koalitionäre aus rechter Lega und populistischen Fünf Sternen hatten zuvor unter anderem mit Plänen für Steuersenkungen und anderen teuren Vorhaben des hoch verschuldeten Landes sowie mit anti-europäischer Rhetorik für Unruhe gesorgt.

Die Euro-Finanzminister berieten zudem über Reformen der Eurozone. Im Sommer sollen die Staats- und Regierungschefs unter anderem zum Ausbau des Euro-Rettungsschirms ESM zu einem europäischen Währungsfonds und zur stärkeren Zusammenarbeit im Bankensektor weitergehende Entscheidungen treffen.