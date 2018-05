Wirtschaft

Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 24.05.2018

24.05.2018, 21:55 Uhr | dpa-AFX

Morgan Stanley senkt Commerzbank auf 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Commerzbank von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 15,70 auf 12,00 Euro gesenkt. Analystin Giulia Aurora Miotto kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Vorsteuergewinn der Bank bis 2020 um gut 15 Prozent. Damit trage sie den strukturellen Ertragsherausforderungen im Firmenkundengeschäft und niedrigeren Zinsen Rechnung. Sie liegt nun mit ihren Schätzungen nicht mehr über den durchschnittlichen Prognosen am Markt.

Barclays hebt BASF auf 'Overweight' und Ziel auf 105 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat BASF von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 105 Euro angehoben. Die Aktie des Chemieunternehmens sei sein neuer "Top Pick", schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die hohen Kursverluste der Aktien legten nahe, dass der Markt mit sinkenden Ergebnissen rechne. Er glaubt allerdings, dass BASF eine weitere Wachstumsphase bevorsteht - geprägt von steigenden Produktmengen, einer Margenerholung und auch Zu- und Verkäufen.

Goldman senkt ProSiebenSat.1 auf 'Sell' - Ziel 26,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 33,30 auf 26,30 Euro gesenkt. Analystin Lisa Yang rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Zuge schwächerer Aussichten für Wachstum und Renditen damit, dass die Papiere des Medienkonzerns weiter abwerten. Die Münchner steckten in dem Dilemma, Wachstum durch Übernahmen erzielen zu müssen, dabei noch eine hohe Dividende auszuschütten und gleichzeitig das Schuldenniveau im Griff zu behalten.

Equinet hebt Adler Real Estate auf 'Buy' und Ziel auf 18 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Adler Real Estate nach dem Rückkauf einer Anleihe von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,10 auf 18,00 Euro angehoben. Mit diesem Schritt reduziere die Immobiliengesellschaft die Zinszahlungen und erhöhe den Betriebsgewinn (FFO), schrieb Analystin Katharina Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie begrüße, dass das Unternehmen die Finanzierung optimiere. Die Aktie werde noch immer mit einem Abschlag zu den Wettbewerbern gehandelt. Dies sei jedoch nach den Fortschritten in den vergangenen Jahren nicht mehr gerechtfertigt.

UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 1900 Pence

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Fluggesellschaft Easyjet von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, aber das Kursziel von 1800 auf 1900 Pence angehoben. Es sei nach dem jüngsten Kursanstieg Zeit für eine Atempause, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Easyjet bleibe aber nach wie vor eine führende europäische Fluggesellschaft.

NordLB senkt Ziel für Deutsche Bank auf 11,50 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Bekanntgabe der Umbaupläne für das Aktiengeschäft von 12,50 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Deutsche Bank hinke ihren Wettbewerbern mit dem Umbau des Geschäftsmodells um drei bis fünf Jahre hinterher, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während sie sich noch intensiv mit dem Eindampfen von Geschäftsbereichen beschäftige, besetze die Konkurrenz zunehmend die renditestarken Geschäftsfelder.

Warburg Research senkt Ziel für Dürr auf 100 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen zum ersten Quartal von 105 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Start ins neue Jahr sei schwach verlaufen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die operativen Barmittel des Anlagenbauers deutlich negativ gewesen. In den kommenden Quartalen dürfte sich die Lage bei den operativen Gewinnen aber aufhellen.

Warburg Research hebt Ziel für Südzucker auf 16 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker nach endgültigen Zahlen von 15,90 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Zuckerproduzent habe ein schwieriges Jahr vor sich, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2017/2018 habe er seine Schätzungen leicht angepasst.

Baader Bank hebt Ziel für Sixt auf 112 Euro - 'Hold'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Sixt nach den starken Kursgewinnen der Aktie von 65 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autoverleiher werde auch in diesem Jahr stark wachsen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der außerordentliche Kursanstieg spiegele sich mittlerweile in einer im Vergleich zu den Wettbewerbern hohen Bewertung der Aktie wider, so dass das weitere Aufwärtspotenzial begrenzt sei.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für 1&1 Drillisch auf 72 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zuversichtlich, dass der Mobilfunk-Anbieter seine Strategie erfolgreich umsetze und rechne mit einem Ausbau des Marktanteils, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operativen Trends seien positiv und die Marge dürften schrittweise steigen.

