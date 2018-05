Wirtschaft

Pjöngjang: Trumps Gipfel-Absage entspricht nicht Wünschen der Welt

25.05.2018, 05:47 Uhr | dpa-AFX

SEOUL (dpa-AFX) - Die Absage von US-Präsident Donald Trump an das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un entspricht nach einer Mitteilung aus Pjöngjang "nicht den Wünschen der Welt". Das zitierte die südkoreanische Agentur Yonhap am Freitagmorgen. Nordkorea sei weiterhin jederzeit zu einem Treffen mit den USA bereit, zumal Kim Jong Un "alle Bemühungen" auf das Treffen mit Trump gerichtet habe. Ein Gipfel mit den USA sei dringend nötig, um "schwerwiegende feindliche Beziehungen" auszuräumen. Trump hatte den für 12. Juni in Singapur geplanten Gipfel am Donnerstag unter Hinweis auf nicht eingehaltene Zusagen abgesagt. Das entsprechende Schreiben an Kim wurde anschließend vom Weißen Haus veröffentlicht.