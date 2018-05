Wirtschaft

Putin und Macron sprechen auf Wirtschaftsforum in St. Petersburg

25.05.2018, 05:57 Uhr | dpa-AFX

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach dem Antritt einer weiteren Amtszeit spricht der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg zur Öffentlichkeit. Putins Auftritt am jeweils zweiten Tag des Forums in seiner Heimatstadt hat Tradition. Er erläutert seine Wirtschafts- und Außenpolitik und antwortet auf Fragen. Weitere Redner sind diesmal der französische Staatschef Emmanuel Macron, Ministerpräsident Shinzo Abe aus Japan und der chinesische Vizepräsident Wang Qishan.

Putin und Macron hatten am Donnerstag ausgiebig miteinander über internationale Krisen gesprochen. Der Kremlchef war im März wiedergewählt worden. Am 7. Mai trat er seine nominell vierte Amtszeit an, die bis 2024 dauert.