Wirtschaft

Merkel besucht Innovations-Hochburg in Südchina

25.05.2018, 06:32 Uhr | dpa-AFX

SHENZHEN (dpa-AFX) - Nach Abschluss ihrer politischen Gespräche in Peking ist Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag zu einem Besuch in der Innovationshochburg Shenzhen in Südchina gelandet. In der High-Tech-Metropole will sich Merkel über den Stand der chinesischen Innovationstechnologie wie künstliche Intelligenz oder autonomes Fahren informieren.

Nach der Landung stand ein Treffen mit dem Gouverneur der Provinz Guangdong, Li Xi, und die Eröffnung einer Innovationsplattform der deutschen Außenhandelskammer auf dem Programm. Anschließend wollte Merkel einen Siemens-Standort besuchen, an dem seit 2002 bildgebende Geräte zur Gesundheitsdiagnostik produziert werden.

Die Kanzlerin wird auch das chinesische Biotech-Startup iCarbonX besuchen. Seit 2015 arbeitet die Firma an einer auf künstlicher Intelligenz und der Auswertung großer Datenmengen basierenden Plattform zur Gesundheitsförderung und -vorsorge. Dazu sollen in den nächsten fünf Jahren Gesundheitsdaten wie etwa Herzschlag, Schlafmuster, Blutwerte und die Erbsubstanz von bis zu einer Million Menschen analysiert werden.