Wirtschaft

Barclays erhöht Ziel für Hannover Rück - 'Underweight'

25.05.2018, 08:01 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 104,90 auf 106,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Preisdynamik für Rückversicherer scheine nachzulassen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sofern in den USA weitere schwere Naturkatastrophen ausblieben, dürften sich die Investoren aber auf die Kapitalstärke der Unternehmen fokussieren oder auf interne Hebel, die die Gewinne stützten. Der Experte ist nun etwas vorsichtiger, bleibt aber grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber den Rückversicherern./ajx/bek

Datum der Analyse: 25.05.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------