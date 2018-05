Wirtschaft

Iran vor dem Atomtreffen in Wien vorsichtig zuversichtlich

25.05.2018, 09:36 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Vor dem Atomtreffen in Wien ist die iranische Regierung vorsichtig optimistisch. "Das Ziel des Expertentreffens in Wien ist zu sehen, ob und wie die Rechte Irans aus dem Atomabkommen auch nach dem Ausstieg der USA umgesetzt werden können", sagte Außenminister Mohamed Dschawad Sarif am Freitag. Er sei zuversichtlich, dass dies "zumindest nicht unmöglich" sei. Aber zunächst müsse man die Ergebnisse der Verhandlungen in Wien abwarten, so der iranische Chefdiplomat laut Nachrichtenagentur Ilna.

Auf Initiative Teherans trifft sich am Freitag die so genannte Gemeinsame Kommission in Wien. Erstmals finden die Beratungen des Gremiums ohne die USA statt. Die anderen Unterzeichner des Abkommens - China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland - sind mit Spitzendiplomaten vertreten. Das Expertentreffen wird von Irans Vizeaußenminister Abbas Aragchi sowie Helga Schmid, Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, geleitet.