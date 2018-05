Wirtschaft

VTG nimmt Kurs auf Rekordhoch nach Kepler-Kaufempfehlung

25.05.2018, 09:57 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Rally bei der Aktie von VTG hat am Freitag neue Nahrung von einem optimistischen Analystenkommentar erhalten. Die Papiere kletterten als Spitzenwert unter den Kleinwerten im SDax um 4 Prozent auf 53,40 Euro - und nahmen so nach einer kurzen Schwächephase wieder Anlauf auf ihr vor einer Woche erreichtes Rekordhoch von 53,70 Euro. Zwischenzeitlich hatten sie sich diesem am Freitag schon bis auf 10 Cent genähert.

Neuen Rückenwind verlieh der Aktie zu Wochenschluss eine Kaufempfehlung des Analysehauses Kepler Cheuvreux. Deren Analyst Nikolas Mauder verwies am Freitag auf die zuletzt überraschend hohe Auslastungsrate des Schienenlogistikers und Waggonvermieters - und erhöhte daraufhin seine Gewinnschätzungen. Er traut den Aktien nun einen Anstieg bis auf 57 Euro zu, was aktuell noch ein Kurspotenzial von fast 7 Prozent bedeutet./tih/zb

