Wirtschaft

Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 12,70 Euro

25.05.2018, 09:57 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Die Ankündigungen des neuen Bank-Chefs Christian Sewing auf der Jahreshauptversammlung begrüße er, aber die strategischen Herausforderungen blieben bestehen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek

Datum der Analyse: 25.05.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------