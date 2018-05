Wirtschaft

Kepler Cheuvreux setzt Commerzbank auf 'Least Preferred'-Liste

25.05.2018, 10:42 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Commerzbank auf die Liste der "Least Preferred Stocks" gesetzt. Die Einstufung lautet bei einem unveränderten Kursziel von 10 Euro weiterhin "Reduce". Der Commerzbank fehle es an Ertragswachstum, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier rückt an die Stelle der BBVA. Die Aktie der spanischen Bank wurde dafür von der Liste gestrichen./ajx/bek

Datum der Analyse: 25.05.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------