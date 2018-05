Wirtschaft

Kepler Cheuvreux streicht BBVA von 'Least Preferred'-Liste

25.05.2018, 10:42 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der BBVA von der Liste der "Least Preferred Stocks" gestrichen. Die Einstufung lautet bei einem unveränderten Kursziel von 7,50 Euro weiterhin "Hold". Der Aktienkurs der spanischen Bank habe seit Jahresanfang um rund 10 Prozent nachgegeben, womit das Papier unter den auf der "Least Preferred"-Liste enthaltenen Werten seit seiner Aufnahme am besten abgeschnitten habe, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neu auf der Liste ist nun die Aktie der Commerzbank anstelle der BBVA./ajx/bek

Datum der Analyse: 25.05.2018

