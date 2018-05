Wirtschaft

Daimler sammelt Großaufträge über 150 Busse in Polen ein

25.05.2018, 11:07 Uhr | dpa-AFX

STUTTGART (dpa-AFX) - Daimler hat drei Aufträge für seine Bussparte aus Polen erhalten. Insgesamt gehe es um die Lieferung von 150 Bussen, teilte der Konzern am Freitag mit. 86 Stadtbusse gehen an die Verkehrsvertriebe in Krakau und 46 nach Danzig. Die Stadt Bialystok im Nordosten Polens wiederum orderte 18 Mercedes-Benz-Busse. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.