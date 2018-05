Wirtschaft

Energiedienstleister Techem an Investorengruppe verkauft

LONDON/ESCHBORN (dpa-AFX) - Der Energiedienstleister und Ista-Konkurrent Techem bekommt einen neuen Eigentümer. Man habe einen Übernahmevertrag über 100 Prozent der Anteile unterzeichnet, teilte der australische Vermögensverwalter und bisherige Eigner Macquarie am Freitag mit. Bei der Transaktion wurde Techem mit 4,6 Milliarden Euro bewertet. Käufer ist eine Investorengruppe unter Führung der schweizerischen Partners Group, zu der noch zwei kanadische Pensionsfonds gehören. Der Deal muss noch von den verantwortlichen Kartell- und Aufsichtsbehörden genehmigt werden und soll im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein.

Techem mit Sitz in Eschborn ist einer der beiden großen Nebenkostenerfasser in Deutschland, neben Ista. Abgesehen von Heizkostenabrechnungen bietet das Unternehmen unter anderem auch Lösungen für einen geringeren Energieverbrauch, Brandschutz und nachhaltige Wärmeversorgung an.

Bereits im Februar vergangenen Jahres hatte sich ein möglicher Verkauf von Techem abgezeichnet. Laut eines damaligen Zeitungsberichts habe das Unternehmen geplant, in den kommenden Jahren mindestens jede vierte Stelle in Deutschland zu streichen - rund 600 Mitarbeiter wolle man bis 2021 weniger beschäftigen, hieß es von einem Unternehmenssprecher. Grund sei die Digitalisierung des Geschäfts. Gleichzeitig hätten die Eigentümer sowohl von Techem als auch von Ista zu dem Zeitpunkt schon erste Verkaufsvorbereitungen getroffen.

Macquarie hatte die damals börsennotierte Techem vor etwa 10 Jahren gekauft und anschließend von der Frankfurter Börse genommen.