Wirtschaft

US-Anleihen legen zu

25.05.2018, 15:17 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern waren sichere Anlagen wie amerikanische Staatspapiere kurz vor dem Wochenende bei Anlegern gefragt.

Nachdem zuletzt die Regierungsbildung in Italien für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt hatte, kommen nun auch politische Turbulenzen in Spanien hinzu und verstärkten die Nervosität der Anleger. Die Furcht vor einer erneuten Euro-Krise nimmt an den Märkten zu.

Vor diesem Hintergrund rückten Konjunkturdaten in den Hintergrund. Ein unerwartet starker Rückgang der Aufträge für langlebige Güter in den USA konnte den Kursanstieg am US-Rentenmarkt nicht bremsen.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent. Zehnjährige Papiere kletterten um 9/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte und rentierten mit 2,94 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 17/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,09 Prozent.