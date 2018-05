Wirtschaft

Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste - Foot Locker springen nach Zahlen an

25.05.2018, 15:21 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem langen Wochenende zeichnet sich an der Wall Street ein etwas schwächerer Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart knapp 0,2 Prozent tiefer auf 24 761 Punkte. Bereits am Tag zuvor war der Dow zeitweise um über ein Prozent abgerutscht, hatte die Verluste aber letztlich deutlich eindämmen können.

Vor dem handelsfreien "Memorial Day" am Montag wird mit ruhigem Handel gerechnet. Impulse könnten neben dem von der Uni Michigan ermittelten Verbrauchervertrauen auch die Reden einiger Fed-Präsidenten im späten Handel geben.

Unter den Einzelwerten fielen Foot Locker vorbörslich mit einem Kurssprung von über 14 Prozent auf. Der Händler von Sportschuhen toppte im abgelaufenen Quartal die Umsatz- und Gewinnerwartungen. Die Anleger sahen dies als positives Signal für die Hersteller Nike, Under Armour und Adidas - auch deren Papiere zogen an.

Der Bekleidungshändler The Gap sorgte dagegen ebenso für Enttäuschung wie das Software-Unternehmen Autodesk. Ihre Papiere gerieten entsprechend unter Druck.

Apple bewegten sich kaum. Samsung soll dem Konzern im jahrelangen Patentstreit der beiden Smartphone-Riesen nach einer neuen Gerichtsentscheidung rund 539 Millionen Dollar (etwa 460 Mio Euro) für das Kopieren des iPhone-Designs zahlen. Die Geschworenen schraubten damit einen von Samsung angefochtenen ursprünglichen Betrag von 399 Millionen Dollar aus dem Jahr 2012 hoch.