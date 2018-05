Wirtschaft

Populisten-Bündnis in Italien wackelt - Streit um Ministerkandidaten

27.05.2018, 20:11 Uhr | dpa-AFX

ROM (dpa-AFX) - In Italien droht die geplante europakritische Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega auf den letzten Metern doch noch zu platzen. Lega-Chef Matteo Salvini sagte am Sonntagabend, er akzeptiere keine Beeinflussung der Regierungsbildung mehr. "Wenn wir die Sicherheit haben, dass wir in Freiheit arbeiten können, dann bin ich morgen im Amt", sagte er. Wenn nicht, dann müssten die Italiener wieder wählen gehen.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass Staatspräsident Sergio Mattarella ein Veto gegen die Ernennung des Lega-Wunschkandidaten für das Amt des Finanzministers, den Euro-Kritiker Paolo Savona, eingelegt hatte. Der designierte Ministerpräsident Giuseppe Conte war am Sonntagabend noch zu Gesprächen beim Staatspräsidenten, der jede Ministerliste absegnen muss. Bei der Wahl am 4. März war die Fünf-Sterne-Bewegung stärkste einzelne Partei geworden.